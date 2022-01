Mobile Impfteams kommen im Unterallgäu bei Bedarf auch nach Hause

Für ältere Menschen ohne Auto, Kranke oder anderweitig in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen kann der Weg zum Arzt oder Impfzentrum mühsam sein. Deshalb bietet der Landkreis Unterallgäu einen neuen Service an: Bei Bedarf kommen die mobilen Teams des Bad Wörishofer Impfzentrums künftig auch nach Hause und verabreichen die Corona-Impfung daheim. Der neue Besuchsdienst startet am Montag, 7. Februar. Dafür anmelden kann man sich ab sofort.

„Sich impfen zu lassen, muss für jeden ganz einfach und unkompliziert möglich sein“, sagt Landrat Alex Eder. „Gerade auch für ältere oder kranke Menschen darf es keine Hürden geben.“ Mit dem neuen Service wolle man es mobilitätseingeschränkten Personen noch leichter machen und ihnen den Gang zu einer Impfstelle ersparen.

Angestoßen wurde das Angebot durch eine Idee der Bürgermeister aus den Wertachtal-Gemeinden. Diese hatten angeregt, im Flexibus-Knoten Türkheim-Ettringen einen Impf-Express zum Bad Wörishofer Impfzentrum einzurichten. Wer nicht mobil ist, sollte mit dem Flexibus zum Impfzentrum fahren können. Da aber alle Bürger aus dem gesamten Unterallgäu in den Genuss eines solchen Angebots kommen sollten, wurden noch andere Möglichkeiten geprüft. Letztlich habe man sich dazu entschieden, einen landkreisweiten Besuchsdienst ins Leben zu rufen, da dies für mobilitätseingeschränkte Personen die größtmögliche Erleichterung bietet, sagt Landrat Eder.

Der neue Besuchsdienst ist laut der Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler immer montags im Unterallgäu unterwegs. Zwei Impfteams fahren an diesem Tag zu den angemeldeten Personen nach Hause und haben den Impfstoff von Biontech/Pfizer im Gepäck. Möglich sind Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich beim Bad Wörishofer Impfzentrum unter Telefon (08247) 909910 anmelden. Anmeldeschluss für den jeweiligen Montag ist immer der vorhergehende Donnerstag. Für den ersten Termin am Montag, 7. Februar, kann man sich also bis Donnerstag, 3. Februar, anmelden.