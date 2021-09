Mödingen | Stute im Genitalbereich verletzt – Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (29.08.2021) stellte eine Pferdebesitzerin fest, dass ihre Stute zwischen 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr desselben Tages im Genitalbereich verletzt wurde.

Das Pferd stand in einem Sommerstall direkt in der Ortsmitte von Bergheim in der Nordholzstraße. Die Stute wurde durch einen Tierarzt untersucht, dieser konnte kleine Schürfwunden und leichte Prellungen feststellen. Eine Selbstverletzung erscheint auf Grund der Untersuchungsbefunde unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt u.a. aufgrund eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz.

Die PI Dillingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09071/56-0.