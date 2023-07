Mohoric verdirbt zweiten Asgreen-Coup – Politt im Kettenpech

Pechvogel Nils Politt fluchte fuchsteufelswild am Straßenrand, Ausreißer-König Georg Zimmermann kämpfte wieder vergeblich um den großen Coup. Während der Slowene Matej Mohoric in Potigny per Tigersprung in einer Millimeter-Entscheidung den erneuten Triumph von Kasper Asgreen verhinderte, wurde bei der gemeinsamen Flucht mit Zimmermann der Kölner Politt zur tragischen Figur.