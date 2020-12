Monheim | Autofahrerin fährt in Wildschweinrotte

Am frühen Morgen des 04.12.2020 um 04.24 Uhr, befuhr eine 60-jährige Monheimerin mit ihrem Sportcoupé die Kreisstraße DON 2, zwischen Rehau und der Auffahrt zur Bundesstraße 2. Unmittelbar vor dem Fahrzeug der Frau querte eine komplette Rotte Wildschweine die Fahrbahn.

Die Fahrerin erfasste mindestens eine der Sauen mit ihrer Fahrzeugfront. Durch die Kollision entstand ein Frontschaden, dessen Höhe momentan von einer Fachwerkstatt begutachtet wird. Die Wildschweine – darunter mindestens ein verletztes – liefen nach dem Anprall weiter und waren nicht mehr auffindbar. Die 60-Jährige selbst blieb unverletzt. Verständigte Beamte der PI Donauwörth informierten den zuständigen Jagdpächter des betroffenen Reviers.

Bereits gegen Mitternacht ereignete sich auf der Kreisstraße DON 20 bei Fünfstetten ein schadensträchtiger Wildunfall, bei dem eine 34-jährige Donauwörtherin mit ihrem 1er BMW frontal in ein Reh prallte. Hier verendete das Wild noch an der Unfallstelle. Am Wagen entstand ein massiver Frontschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt.