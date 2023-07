Mopedfahrer stürzt in Oberndorf in den Mühlbach – 16-Jähriger muss verletzt in Krankenhaus eingeliefert werden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped die Rainer Straße in Oberndorf. Im Bereich des Mühlbachs verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den angrenzenden Mühlbach, wobei das Zweirad gegen eine Grundstücksmauer rutschte.

Ein vorausfahrender Freund des Jugendlichen bekam den Sturz glücklicherweise mit, eilte zur Hilfe und zog den Verunfallten aus dem Mühlbach.

Der Mopedfahrer wurde durch den Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt, weshalb

er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am Zweirad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

Vor Ort stellte sich noch heraus, dass das Moped sehr wahrscheinlich frisiert war und

der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist, weswegen es unter Zuhilfenahme

eines Abschleppunternehmens sichergestellt wurde.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.