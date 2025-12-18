Mordanklage nach Todesssturz aus Frankfurter Hotel erhoben

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen 59-jährigen Mann aus Rodgau erhoben. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau im Mai 2023 aus Habgier und heimtückisch getötet zu haben, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Der deutsch-britische Staatsangehörige soll seine damals 40-jährige Frau aus einem Zimmer im 22. Stock des Leonardo Royal Hotels in Frankfurt-Sachsenhausen gestoßen haben. Sie stürzte aus etwa 61 Metern Höhe und war sofort tot. Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann das Hotelzimmer extra für die Tat angemietet. Nach außen sollte die Tötung wie ein Unfalltod infolge eines Sturzes aus großer Höhe aussehen.

Das Motiv sei gewesen, einer finanziell belastenden Scheidung zu entgehen und gleichzeitig die Beziehung zu einer deutlich jüngeren Geliebten fortzuführen. Zudem habe er auf das Erbe und Leistungen aus einer Lebensversicherung der Getöteten spekuliert. Der Beschuldigte befindet sich seit April 2025 in Untersuchungshaft. Das Landgericht Frankfurt muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.