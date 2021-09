Morgen Impfaktion auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg

Die mobilen Impfteams des Impfzentrums werden am kommenden Freitag, 03.09., von 10 bis 16 Uhr im Ausstellungszelt auf dem Parkplatz am Segmüller Einrichtungshaus (Pettenkoferstraße, Friedberg) Impfungen ohne Anmeldung und Termin durchführen.

Geimpft wird BioNTech. Die Zweitimpfung kann drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung im Impfzentrum erfolgen. Ab 1. Oktober können Zweitimpfungen ausschließlich im Impfzentrum Dasing durchgeführt werden, das ab Oktober – voraussichtlich jedoch nur mit reduzierten Öffnungszeiten – weiterbetrieben wird.

Das Impfangebot steht allen Personen ab 12 Jahren offen. Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter bei der Impfung anwesend sein.

Bitte mitbringen: Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis) und – soweit vorhanden – Impfpass

Impfen vor Ort und ohne Anmeldung

Mittwoch, 01.09., 16 – 19 Uhr in Rehling, Rathaus

An diesen Terminen finden jeweils die Zweitimpfungen der dort im Juli durchgeführten Erstimpfungen statt. Es sind aber auch weitere Erstimpfungen ab 12 Jahren möglich (12- bis 15-Jährige in Begleitung eines Sorgeberechtigten). In diesen Fällen kann die Zweitimpfung frühestens drei Wochen nach der Erstimpfung (möglichst bis 30.09.) in den Impfzentren erfolgen.

Impfangebot im Impfzentrum ohne Terminvereinbarung

Zu folgenden Zeiten kann man sich in der kommenden Woche ohne Impftermin in den Impfzentren impfen lassen:

Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter mit in das Impfzentrum kommen. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Impftermin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.