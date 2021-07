Kino-Tipp| Morgen gibt es Oscar-Kino mit „Der Rausch“ als Augsburg-Premiere

Anzeige | In Augsburg läuft der großartige Oscar-Gewinner Bester Internationaler Film „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle ab Do. 15.7. täglich bei uns im LILIOM an.

Zusammen mit dem Filmverleih hat das Liliom-Team bereits für die kommenden drei Wochen in 50 Bushaltestellen von Augsburg den Film plakatiert.

„Der Rausch“ ist vor bundesweitem Kinostart am Donnerstag, 22.7. bereits ab Do. 15.7. exklusiv in Augsburg täglich bei uns im LILIOM Kino zu sehen!

Unbedingt anschauen, ein Film der auf ganz besondere Art und Weise das Leben feiert und nachdem man sich einfach gut fühlt… Mads Mikkelsen rockt die Leinwand!

REGISSEURIN ZU GAST IM LILIOM

Am Mittwoch 21.7. wird auch der erste Gast seit dem 2. Lockdown Ende Oktober 2020 im LILIOM begrüßt.

Um 20:00 Uhr stellt die Regisseurin Lena Leonhardt zur Augsburg-Premiere den tollen Dokumentarfilm ROAMERS – FOLLOW YOUR LIKES im LILIOM vor.

Sie erzählt von unterschiedlichsten digitale Nomaden aus aller Welt – vom gefeierten Influencer aus Palästina bis hin zum argentinischen Pärchen, das seine Informatik-Skills für den Online-Vertrieb von selbst produzierten Pornos nutzt.

SONDERVERANSTALTUNGEN

Doku-Kino: HEIMAT NATUR am So. 18.7. um 12:00 Uhr

Doku-Kino: WER WIR WAREN am So. 18.7. um 14:00 Uhr

Regie-Besuch: ROAMERS YOUR LIKES am Mi. 21.7. um 20:00 Uhr mit Regisseurin Lena Leonhardt!

PROGRAMM OPEN AIR-KINO GERSTHOFER KINOSOMMER (Donauwörther Str. 8, 86368 Gersthofen, www.gersthoferkinosommer.de):

Do. 15.7. NOMADLAND

Fr. 16.7. DER RAUSCH

Sa. 17.7. CRUELLA

So. 18.7. WEISSBIER IM BLUT

Mo. 19.7. SO WEIT – MIT REGISSEUR TILL SEIFERT ZU GAST!

Di. 20.7. NOMADLAND

Mi. 21.7. SÖRF FILMFEST 2021 – MIT VIELEN GÄSTEN!

Do. 22.7. BAYERISCHER FILMABEND: KIRSCHBLÜTEN HANAMI MIT STAR-BESUCH: REGISSEURIN DORIS DÖRRIE, SCHAUSPIELER ELMAR WEPPER UND DAS FILMTEAM ZU GAST!

Fr. 23.7. DER RAUSCH

Das Open Air-Kinoprogramm wird stetig erweitert!

Alle Infos, das Programm, Tickets und Gutscheine:

www.gersthoferkinosommer.de