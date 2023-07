Motorrad rutscht in Gegenverkehr – Biker bei Unfall nahe Füssen schwer verletzt

Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich in Füssen-Oberkirch ein Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die Pfrontener Straße in Richtung Pfronten. Kurz nach der scharfen Kurve an der Weißenseer Steige kam das Motorrad vermutlich bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Das Motorrad kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Insassen des Pkw, eine 45-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit insgesamt acht Einsatzkräften im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißensee sperrte mit zehn Mann während der Unfallaufnahme die Straße und übernahm anschließend die Reinigung der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.