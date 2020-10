Motorrad schleudert bei Andersbach in entgegenkommenden Kombi

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte am Samstag Nachmittag gegen 15.00 Uhr ein 26jähriger Kradfahrer auf seiner Fahrt von Matzenberg in Richtung Andersbach bei Aichach kurz vor Andersbach in einer leichten Rechtskurve. Dabei schleuderte sein Motorrad in ein just in diesem Moment entgegenkommenden Kombi eines 30jährigen.

Das Krad wurde dabei vollständig überrollt und dabei totalbeschädigt. Zum Glück wurde der Kradfahrer nicht durch den entgegenkommenden Kombi erfasst und daher nur aufgrund des Sturzes leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.