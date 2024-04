Motorrad wird übersehen | Biker wird bei folgenschweren Verkehrsunfall bei Bad Grönenbach schwer verletzt

In den Nachmittagsstunden des 14.04.2024 kam es auf der Kreisstraße MN19 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 25-jährige Fahrer eines Pkw fuhr von Thal kommend in Richtung Bad Grönenbach. An der Anschlussstelle Bad Grönenbach wollte er nach links auf die BAB A 7 in Fahrtrichtung Füssen auffahren. Hierbei übersah einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher die MN 19 geradeaus von Bad Grönenbach in Richtung Thal befuhr. Auf Höhe der Auffahrt zur A7 kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der 72-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Fahrer und dessen 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die MN19 musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Bad Grönenbach und Woringen für mehrere Stunden gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden.

