Motorradfahrer bei Unfall am Augsburger Vogeltor schwer verletzt

Am Samstag (21.08.2021), gegen 17:45 Uhr, wollte ein 63-jähriger Motorradfahrer vom Vogeltor kommend am Willy-Brandt-Platz nach links in die Jakoberwallstraße einbiegen.

Hierbei übersah der Motorradfahrer einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 44-jährigen Pkw-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste mit dem Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Uniklinikum verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

