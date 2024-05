Motorradfahrer kommt bei Sturz bei Buchenberg ums Leben

Am 01.05.2024, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Weiler Schwarzerd und der Gemeinde Buchenberg.

Hierbei verunglückte ein 67-jähriger Motorradfahrer, welcher die Staatsstraße von Schwarzerd kommend in Richtung Buchenberg befuhr. Der Spurenlage nach zu urteilen ist davon auszugehen, dass der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Grünstreifen stürzte. Die Verletzungen die er sich hierdurch hinzufügte waren so gravierend, dass der Verunfallte trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle verstarb.

Das Motorrad wies durch den Verkehrsunfall einen Totalschaden auf. Der Gesamtschaden wird auf 8.000,- Euro geschätzt. Insgesamt waren für den Verkehrsunfall 27 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Buchenberg, fünf Rettungsdienstkräfte, ein Rettungshubschrauber, sowie sechs Polizeibeamte im Einsatz. Die Fahrbahn war für 1 ½ Stunden gesperrt

