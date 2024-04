Motorradfahrer kommt bei Unfall nahe Dinkelscherben ums Leben

Ein tragischer Unfall ereignete sich gestern gegen 13:40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Dinkelscherben nach Ustersbach.

Ein 64-jähriger Zweiradfahrer war mit seiner Kawasaki unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen etwa auf halber Strecke vor einem kleinen Waldgebiet mit S-Kurve alleinbeteiligt nach links von der Straße abkam und in einen wasserführenden Graben stürzte. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ortsverbindungsstraße musste für die Unfallaufnahme rund 4 Stunden lang komplett gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Der entstandene Schaden am Motorrad wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Neben den örtlichen Polizeikräften waren auch die Feuerwehren von Ustersbach und Dinkelscherben sowie ein Notarzt mit einem Helikopter vor Ort im Einsatz.