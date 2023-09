Motorradfahrer übersehen | Biker wird bei Unfall in Schwabmünchen schwer verletzt

Am Dienstag, 26.09.23, wollte eine 66jährige Frau um 17:10 Uhr mit ihrem Pkw von der Witteslbacherstraße in Schwabmünchen kommend nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 19jährigen Motorradfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Der Mann erlitt dadurch schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen.

Als die Unfallverursacherin ausstieg, um dem Verletzten zu helfen, vergaß sie ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, so dass dieses gegen einen anderen Pkw stieß.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf ca. 18.000 Euro geschätzt.