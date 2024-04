Motorradfahrer übersehen | Biker wird bei Zusammenstoß bei Pöttmes verletzt

Am 13.04.2024, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die

K AIC 27 von Kühnhausen kommend in Richtung Reicherstein. Gleichzeitig befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Gemeindeverbindungsstraße von Weidorf kommend in Richtung Echseim.

An der Kreuzung, an der die K AIC 27 und die Gemeindeverbindungsstraße aufeinandertreffen, missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, in dessen Verlauf der Motorradfahrer von seinem Bike geschleudert wurde und im Grünstreifen zum Liegen kam. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, welche vor Ort ambulant behandelt wurden. Der Motorradfahrer erlitt mehrere Frakturen und wurde nach der ersten ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ingolstadt verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14000 €.

