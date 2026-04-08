Motorradfahrerin bei Missen-Wilhams verunglückt: Staatsstraße nach Unfall stundenlang gesperrt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2006 zwischen Missen-Wilhams und Immenstadt. Ein 49-jähriger Fahrer aus dem Oberallgäu war mit einem Pkw und einem Viehtransporter als Anhänger unterwegs, als ein Unfall geschah.

Motorradfahrerin übersieht Abbiegevorgang

Gegen 17:35 Uhr wollte der Fahrer in Höhe Unterstixner nach links abbiegen und setzte den Blinker. Eine 21-jährige Motorradfahrerin bemerkte dies nicht rechtzeitig, kollidierte mit dem Anhänger und stürzte auf die Straße.

Verletzte Motorradfahrerin und erheblicher Sachschaden

Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, darunter eine Fraktur des rechten Handgelenks und Rückenschmerzen, und wurde ins Krankenhaus Immenstadt gebracht. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 11.000 Euro an Pkw, Anhänger und Motorrad. Der betroffene Streckenabschnitt war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt.