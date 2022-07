Am Freitag gegen 11.45 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Motorrad von Zusmarshausen kommend auf der Staatsstraße in Richtung Burgau.

Vor ihr fuhr eine 39 Jährige mit ihrem Pkw Audi. Diese bog an der Einmündung nach

Wollbach, Sechsbuchenstraße, nach rechts ab und verlangsamte deshalb ihre

Geschwindigkeit. Die Motorradfahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr in

das Heck des Audis. Dabei kam sie zu Fall, schlitterte mit samt dem Motorrad über

die Gegenfahrbahn und kam an der gegenüberliegenden Leitplanke zum Liegen. Mit

schweren Verletzungen an der rechten Körperseite kam sie ins Krankenhaus nach

Augsburg. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

