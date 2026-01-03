Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
MSC-Chef Ischinger: Selenskyj ist ein “weltpolitischer Held”

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen seiner Furchtlosigkeit vor Kremlchef Wladimir Putin als “weltpolitischen Helden” bezeichnet.

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mut und beeindruckendes Geschick kennzeichneten Selenskyjs Politik, sagte Ischinger dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Er kenne kaum jemanden, der in Drucksituationen so geschickt agiere wie der 47-jährige Ukrainer, sagte der frühere Botschafter Deutschlands in Washington und London.

Als ein Beispiel nannte er dessen Reaktion auf die Forderung von Putin und US-Präsident Donald Trump, Selenskyj solle die eigentlich 2024 fälligen ukrainischen Präsidentschaftswahlen jetzt ansetzen. In Kriegszeiten sei die Organisation von Wahlen logistisch so gut wie unmöglich, sagte Ischinger. Der ukrainische Präsident habe dem aber “cool” zugestimmt und dafür amerikanische und europäische Sicherheitsgarantien zur Bedingung gemacht.

Prinzipiell könne er sich eine Versöhnung mit Moskau vorstellen, sagte der Diplomat weiter. “Dazu bedarf es aber eines Personalwechsels in Russland. Mit Wladimir Putin wird es kaum möglich sein.” Ischinger weiter: “Nichts ist ewig in der Politik. Auch die Zeit von Diktatoren geht zu Ende.” Er warnte deutsche Politiker, jetzt wieder für Geschäfte mit Moskau zu plädieren. Das wirke in osteuropäischen Ländern “wie Gift”.

