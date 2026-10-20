Mühldorf: Bundespolizei findet Nunchaku im Zugreisenden-Koffer

Ein 37-jähriger Mann soll in einer Regionalbahn ohne gültiges Ticket unterwegs gewesen und eine Zugbegleiterin beleidigt haben. Bei einer Durchsuchung fanden Bundespolizisten in seinem Reisekoffer ein verbotenes Nunchaku.

Eine Zugbegleiterin informierte die Bundespolizei am Montagnachmittag, 19. Oktober, telefonisch über eine aufgebrachte Person ohne gültigen Fahrausweis. Nach der Einfahrt des Zuges kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Mühldorf den 37-jährigen Israeli.

Nach Angaben der Bundespolizei soll der Mann die Zugbegleiterin mehrfach in bedrohlicher Art und Weise mit den Worten „Fuck you“ beleidigt haben. Der Ausweiskontrolle kam er nur zögerlich nach und konnte sich zunächst nicht ordnungsgemäß ausweisen. Deshalb durchsuchten die Beamten ihn und sein Gepäck auf der Dienststelle.

In seinem Reisekoffer entdeckten sie ein sogenanntes Nunchaku. Dabei handelt es sich um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand. Der Umgang damit ist untersagt.

Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Nachdem seine Personalien und eine ladungsfähige Anschrift im Landkreis Mühldorf am Inn festgestellt worden waren, durfte er seine Reise fortsetzen.

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