Müller-Milch ist neuer Top-Sponsor der Augsburger Panther

„Alles Müller, oder was?“ Die Augsburger Panther können mit der Molkerei Alois Müller aus Aretsried bei Augsburg einen alten Bekannten in ihrem Sponsorenpool willkommen heißen.

Das Tochterunternehmen der international im Lebensmittelbereich agierenden Unternehmensgruppe Theo Müller wirbt bis Ende der Saison 2022-23 mit seiner über die Grenzen Deutschlands hinaus beliebten Produktpalette als Top-Partner beim PENNY DEL-Club.

Das bekannte Müller-Logo ziert demnach ab sofort vorne und hinten die Hosen der Spieler. Darüber hinaus wirbt die Molkerei, die beliebte Produkte wie den Joghurt mit der Ecke, Müllermilch, Milchreis, reine Buttermilch und Kefir herstellt, mit Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE und mit Spots auf dem LED-Würfel im Curt-Frenzel-Stadion. Auch den Pantherclub nutzt Müller für Hospitality-Maßnahmen und bezieht mit der Rückkehr von Zuschauern in die Hallen eine eigene Unternehmensloge.

„Wir sind sehr stolz, dass wir die Molkerei Alois Müller ab der Saison 2021-22 wieder als starken Partner an unserer Seite haben. Am Standort in Aretsried begann einst die unternehmerische Erfolgsgeschichte. Die heute global tätige Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung also vor den Toren der Stadt Augsburg und beschäftigt dort als einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region rund 1.300 ihrer insgesamt rund 26.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es freut uns sehr, einen derart prominenten Partner zurückgewonnen zu haben“, so Leo Conti, Prokurist der Augsburger Panther.

Dr. Till Reuter, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Unternehmensgruppe Theo Müller: „Die Kooperation dieser beiden starken Marken bietet uns viele Möglichkeiten. Zum einen gehen wir mit der Marke Müller dorthin, wo nicht nur viele Konsumenten unserer Produkte, sondern auch ebenso viele potenzielle neue Mitarbeiter für unseren Standort Artesried sind: Ins immer gut besuchte Stadion der Augsburger Panther. Zum anderen wissen wir, dass es für unsere Mitarbeitenden am Standort Aretsried ein echtes Highlight ist, Karten für ein Spiel der Panther zu bekommen. Das unterstützen wir gerne.“