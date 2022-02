München | 24-Jähriger versucht Betreuerin zu töten – Täter auf der Flucht

Am Freitag, 04.02.2022, gegen 08.40 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnprojekt in München-Waldperlach.

Eine 33-jährige Betreuerin wurde dabei durch einen 24-jährigen Afghanen attackiert und nach aktuellem Erkenntnisstand von diesem durch die Beibringung spitzer Gewalt schwer verletzt. Anschließend flüchtete der 24-Jährige vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Ergreifen des Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen. Neben der Fahndung nach dem Tatverdächtigen gilt es hierbei vor allem Tathintergrund, Tatablauf und Tatmotiv zu ergründen.

In Bezug auf den 24-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag des Staatsanwaltschaft München I eine Öffentlichkeitsfahndung durch das Amtsgericht München bestätigt.

Wer hat den gesuchten Tatverdächtigen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

