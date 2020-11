Am Mittwochvormittag ist es in München zu einem medizinischen Notfall auf einem 45 Meter hohen Baukran gekommen. Bei Wartungsarbeiten an der Elektrik des Krans hatte ein Monteur einen Stromschlag abbekommen, worauf er kurzzeitig bewusstlos wurde.

Seine Kollegen wählten daraufhin sofort den Notruf. Zu Feuerwehr und Rettungsdienst wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Während die Besatzungen von Feuerwehr und Notarzt auf den Kran stiegen, wurde vom Hubschrauber das Personal über die Winde abgeseilt. Der verletzte Arbeiter wurde auf dem Kran medizinisch versorgt und konnte so weit stabilisiert werden, dass er in Begleitung der Helfer selbstständig von dem Kran absteigen konnte. Um spätere gesundheitliche Folgen ausschließen zu können, musste der verletzte Mann zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Dies ist innerhalb von zehn Tagen der zweite Notfall, der sich auf einem Baukran ereignet. Solche Einsätze sind auch für die Einsatzkräfte immer eine große Herausforderung.