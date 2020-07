Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Münchener Humannweg hat das Piepsen eines Rauchmelders gehört und durch die sofortige Alarmierung der Einsatzkräfte seiner Nachbarin das Leben gerettet.



Der Mitteiler tätigte den Notruf, als er den ausgelösten Feuermelder in einer

Nachbarwohnung hörte. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte wurden

bereits auf der Straße erwartet und in die Örtlichkeiten eingewiesen. Um eine

mögliche Verrauchung des Treppenhauses zu vermeiden, wurde ein

Rauchschutzvorhang an der Wohnungstüre angebracht. Die Kollegen öffneten,

ausgerüstet mit Atemschutz, die betroffene Wohnung gewaltsam. In der Küche

konnten sie den, in Brand geratenen Unrat, mit einem Kleinlöschgerät schnell

löschen. In der verrauchten Wohnung befand sich die Nachbarin, die aus dem

verqualmten Umfeld ins Freie gebracht wurde. Durch die Besatzung eines

Rettungswagens wurde die Patientin erstversorgt und anschließend in eine

Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert. Bevor die Feuerwehr die

beschädigte Wohnungstüre verschloss, wurden die Räumlichkeiten mit einem

Hochleistungslüfter gelüftet und entraucht. Der Sachschaden kann von der

Feuerwehr nicht beziffert werden.