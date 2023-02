Eine junge Frau und ihre Tochter sind am Nachmittag durch ein Auto schwer verletzt worden.

Die 33-jährige Mutter saß mit ihrer 3-jährigen Tochter auf einer Bank in der Meindlstraße. Plötzlich prallte die Fahrerin eines Hyundai mit ihrem Auto gegen die Bank und verletzte die Frau und ihr Kind dabei schwer. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte betreuten Passantinnen und Passanten die Unfallbeteiligten. Eine Notarztbesatzung, zwei Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug trafen kurze Zeit nach den von Ersthelfern abgesetzten Notrufen am Einsatzort ein und versorgten die schwer verletzte Mutter und das verletzte Kind. Nach der Erstversorgung wurden beide in Schockräume Münchner Kliniken zur weiteren Behandlung transportiert. Die unverletzte Fahrerin des Pkw wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort betreut.

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, wird durch die Polizei ermittelt.