München | Betonplatten auf die Gleise gelegt – Bundespolizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Samstag, den 25.04.2020 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr mehrere Betonplatten auf die Gleise der Bahnstrecke 5830 bei Osterhofen (Bahnkilometer 35,6) gelegt.

Der Triebfahrzeugführer eines ICE meldete am Samstag, dass er mit dem Zug über mehrere Betonplatten gefahren sei. Glücklicherweise entgleiste der Zug nicht und es gab keine Verletzten. Die Strecke war daraufhin von 16:17 Uhr bis 17:30 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe am Zug ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei Passau hat Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Samstag (25. April) zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr bei Osterhofen Beobachtungen gemacht? Konnte jemand verdächtige Personen sehen, die Betonplatten auf die Gleise legten? In diesem Zusammenhang wurde zur Tatzeit ein dunkel gekleideter Radfahrer in der Nähe des Tatortes gesehen. Es wird gebeten, dass sich dieser bei der Bundespolizei als Zeuge meldet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Passau unter der Telefonnummer 0851 – 756350 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

