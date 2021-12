Ein Bub wird von einer Trambahn angefahren, und der Papa kommt ebenfalls in die Klinik. Kurz vor 14 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Barer Straße in München alarmiert, da ein Verkehrsunfall mit einem Kind gemeldet wurde.

Ein 3-jähriger Bub hatte sich von seiner Oma losgerissen und ist auf die Straße

gelaufen. Dort war eine Kollision mit einer Trambahn nicht mehr zu verhindern.

Die fahrende Trambahn schleuderte den kleinen Mann zurück auf die Fahrbahn. Ein

aufmerksamer Autofahrer hatte die Situation beobachtet und sofort eine

Vollbremsung eingeleitet. Der Bub hatte großes Glück. Der Pkw kam vor dem am

Boden liegenden Kind rechtzeitig zum Stehen.

Die Besatzung eines Rettungswagens und eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges

leiteten sofort die Erstversorgung des kleinen Patienten ein. Mit Hilfe einer

sogenannten Vakuummatratze wurde die Wirbelsäule des jungen Mannes

immobilisiert. Natürlich durfte der sorgsame Vater im Anschluss zusammen mit

seinem Sohnemann auf die Reise in den Schockraum einer Kinderklinik gehen.

Während des Transportes in eine nahe gelegene Klinik, wurde dem geschockten

Vater vermutlich erst bewusst, was gerade passiert war. Er kollabierte im

Rettungswagen. Da dies aber glücklicherweise erst kurz vor der Zielklinik

geschah, wurde das Rettungsteam vor Ort aufgeteilt und mit Hilfe von

heraneilendem Klinikpersonal wurden beide Familienmitglieder versorgt. Nach

ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann großes Glück und blieb bis auf

kleinere Blessuren unverletzt. Auch der Vater erholte sich schnell wieder. Beide

haben den Unfall sowie seine Begleiterscheinungen relativ glimpflich

überstanden.