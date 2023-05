Kinder haben in München Am Hedernfeld fünf mutterlose Amselbabys am entdeckt und vor einer Katze beschützt.

Kinder fanden beim Spielen das Vogelnest, zogen sich zurück und beobachteten es eine ganze Weile. Es kam aber kein Vogel, um sich um die Kleinen zu kümmern. Schlimmer noch, eine Katze näherte sich dem Nest. Jetzt war für die Kinder der Zeitpunkt gekommen, um einzugreifen. Sie schützten die Tiere und riefen die Feuerwehr.

Das alarmierte Kleinfahrzeug (KLAF) nahm Kontakt zu den Kindern auf und zog sich mit ihnen nochmals zurück, um zu sehen, ob die Vogelmutter irgendwo in der Nähe ist. Leider war dies nicht der Fall und auch der Baum, von dem das Nest fiel, konnte nicht sicher festgestellt werden.

Da sich die Feuerwehrfrau auf dem KLAF selbst sehr viel mit Tieren beschäftigt und ebenfalls auch Vögel zu Hause hat, war ihr der Ernst der Lage sehr schnell klar. Das Wichtigste für die frischen Vogelbabys ist nun Wärme. Deshalb wurden die jungen Vöglein behutsam eingepackt, anschließend wärmte sie die Tiere an ihrem Bauch.

Nach einer langen Suche wurden die Amselbabys zum Tierheim nach Riem gebracht. Dort werden sie nun aufgepäppelt, um hoffentlich irgendwann wieder in die Natur entlassen zu werden.

Wir möchten insbesondere ein großes Lob für das vorbildliche Verhalten der Kinder aussprechen. Toll gemacht!