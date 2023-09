München/Nördlingen | FC Bayern enthüllt Gerd Müller-Statue vor der Allianz Arena

In einer feierlichen Zeremonie wurde kürzlich eine Statue zu Ehren von Gerd Müller vom FC Bayern und der Kurt-Landauer-Stiftung enthüllt. Die Skulptur, geschaffen vom Künstler Karel Fron, erinnert an den erfolgreichsten Stürmer in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters und des deutschen Fußballs insgesamt. Sie steht auf der Esplanade der Allianz Arena und wurde durch Spenden der Fans und Fanclubs des FC Bayern finanziert, die von der Stiftung organisiert wurden.









Bei der Enthüllung hielt Uli Hoeneß, der ehemalige Sturmpartner von Gerd Müller, eine Festrede. Er betonte die Bedeutung, die Gerd Müller für den FC Bayern hatte, sowohl als Spieler als auch als Mensch. Hoeneß bezeichnete den Tag als ehrwürdig und betonte, dass Gerd Müller und Franz Beckenbauer die Ikonen sind, die der FC Bayern hervorgebracht hat. Unter den rund 220 geladenen Gästen befanden sich auch Uschi Müller, die Ehefrau von Gerd Müller, sowie viele ehemalige Weggefährten der Sturm-Ikone wie Karl-Heinz Rummenigge, der Aufsichtsrat des FC Bayern.

Gerd Müller, der mit 568 Toren in 611 Pflichtspielen der beste Torjäger des FC Bayern ist, verstarb im August 2021 im Alter von 75 Jahren. Er war Weltmeister 1974 und dreifacher Gewinner des Europapokals der Landesmeister. Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, äußerte seinen Stolz darüber, dass die Statue zu Ehren von Gerd Müller durch die Kurt-Landauer-Stiftung und in Zusammenarbeit mit den Fans und Fanclubs des FC Bayern realisiert wurde. Er betonte, dass die Besucher der Allianz Arena nun immer an Gerd Müller erinnert werden und dass seine Erinnerung bei jedem Heimspiel des FC Bayern lebendig bleibt. Hainer lobte Gerd Müller als einen der größten Stürmer, der trotz seines Erfolgs immer bescheiden geblieben sei und Maßstäbe gesetzt.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: „Wir sind sehr stolz, dass diese Statue zu Ehren von Gerd Müller durch die Kurt-Landauer-Stiftung angestoßen und gemeinsam mit den Fans und Fanclubs des FC Bayern verwirklicht wurde. Die Besucherinnen und Besucher der Allianz Arena werden Gerd Müller nun immer im Blick haben, so dass die Erinnerung an diesen einzigartigen Menschen und Torjäger bei jedem Heimspiel des FC Bayern aufs Neue lebendig wird. Gerd Müller machte sich nie groß, obwohl er einer der Allergrößten war: Er hat Maßstäbe in der Welt der Stürmer gesetzt.“

Auch in Gerd Müllers Heimatstadt Nördlingen wurde bereits eine Statue platziert, zudem wurde schon zu Lebzeiten das dortige Stadion und ein Platz nahe seines Geburtshauses nach dem „Bomber der Nation“ benannt.