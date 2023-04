München | Tödlicher Rolltreppensturz am Marienplatz

In Folge eines Sturzes auf einer Rolltreppe ist eine Frau verstorben und eine

weitere verletzt worden.

Am späten Samstagnachmittag sahen Passantinnen und Passanten den Sturz einer

79-Jährigen am Marienplatz und riefen den Notruf. Sie schilderten, dass sie etwa

auf der Hälfte der Rolltreppe vom Sperrengeschoß zum Bahnsteig stürzte und am

Fuß der Rolltreppe bewusstlos läge.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und ein

Hilfeleistungslöschfahrzeug wurden zur Einsatzstelle beordert. Vor Ort stellten

die Einsatzkräfte sofort fest, dass die gestürzte Frau reanimationspflichtig war

und leiteten sofort alle lebensrettenden Maßnahmen ein. Leider kam für die Frau

jede Hilfe zu spät und sie verstarb am Unfallort.

Noch während der Rettungsmaßnahmen für die 79-Jährige erhielten die

Einsatzkräfte die Information, dass bei dem Sturz auch eine 17-Jährige verletzt

wurde. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Hier stellten sich

aber nur leichte Verletzungen bei der Untersuchung heraus, sie wurde zur

weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert.

Für Zeugen und Zeuginnen des Unfalls wurde zur Betreuung ein Team zur

Psychosozialen Notfallversorgung hinzugezogen.

Zum Hergang des Unfalls hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.