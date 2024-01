München: Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Stadt- und Kreisgebiet München vor gefrierendem Regen und Glatteis in der Nacht zu Mittwoch. „Im Zusammenhang mit einer vorübergehend nach Norden wandernden

Luftmassengrenze gehen die aufkommenden Schneefälle gebietsweise in

Regen über“, teilte der DWD am Montagabend mit.

Schneebedeckte Straße (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dieser gefriere auf den Böden: „Die Regenfälle

dauern zum Teil einige Stunden an, sodass sich Eispanzer bilden

können mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur“, so der DWD. Die Situation könne bis zum späten Mittwochabend anhalten.