München: Zwei Tatverdächtige nach Serie von Wohnungseinbrüchen festgenommen

Am Donnerstag, dem 18.12.2025, kontrollierte eine Streife der Münchner Einsatzhundertschaft in der Sonnenstraße zwei Ukrainer, die als Fußgänger mit Rucksäcken unterwegs waren. Beide Männer, ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Dachau und ein 35-Jähriger aus München, führten Einbruchswerkzeug, Messer sowie spurenvermeidende Ausrüstungsgegenstände mit sich. Zudem fand die Polizei im Rucksack des 40-Jährigen Uhren und Schmuck, für die sie keine Eigentumsnachweise vorlegen konnten.

Polizei ermittelt und stellt Haftbefehl aus

Nach weiteren Untersuchungen wurden beide zur Abklärung auf eine Dienststelle gebracht. Der 40-Jährige wurde schließlich vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überführt. Der 35-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung zunächst freigelassen. Bereits am nächsten Morgen konnten Ermittler des Fachkommissariats 53 den beiden Verdächtigen einen Wohnungseinbruch in Hadern nachweisen, bei dem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Daraufhin erließ ein Ermittlungsrichter am Freitag, dem 19.12.2025, Haftbefehl gegen beide Männer. Der 35-Jährige wurde daraufhin am Samstag, den 20.12.2025, an seiner Wohnadresse festgenommen.

Mehrere Einbrüche in München

Mittlerweile sitzen beide Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen ergaben, dass ihnen neben dem Einbruch in Hadern vier weitere Wohnungseinbrüche im Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 18.12.2025 zugeordnet werden konnten. Diese fanden in den Stadtteilen Feldmoching, Freimann, Obergiesing und Bogenhausen statt. Das Fachkommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.