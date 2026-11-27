Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion von Zoll und Polizei im Münchner Südlichen Bahnhofsviertel wurden rund 60 Gewerbebetriebe überprüft. Drei Betriebe mussten wegen hygienischer Mängel sofort schließen.

Die Aktion in der Ludwigsvorstadt lief am Donnerstag, 26. November 2026, von 17 Uhr bis 23.35 Uhr. Mehr als 110 Zollbeamte sowie über 320 Einsatzkräfte der Münchner Polizei und der Bayerischen Bereitschaftspolizei waren beteiligt. Auch die Feuerwehr und die Bezirksinspektion Mitte der Landeshauptstadt München wirkten mit. Kurzzeitig kam es zu Verkehrssperrungen im gesamten südlichen Bahnhofsviertel, die schnell wieder aufgehoben wurden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen blieben gering.

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Fokus

Im Mittelpunkt standen Kontrollen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Geprüft wurden unter anderem Friseursalons, An- und Verkaufsgeschäfte sowie Shisha-Bars. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte Tabakerzeugnisse und andere Konsumwaren auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In einzelnen Betrieben führte die Feuerwehr zusätzliche Brandschutzprüfungen durch.

Insgesamt überprüften die Behörden rund 60 Gewerbebetriebe und führten mehr als 127 Befragungen von Arbeitgebern und Beschäftigten durch. Dabei stellten sie bislang 14 Verstöße gegen Vorschriften zur Schwarzarbeit, zur Sozialversicherung, zum gesetzlichen Mindestlohn und zur illegalen Beschäftigung fest. Weitere mehr als 21 Sachverhalte werden derzeit von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit geprüft und könnten zu zusätzlichen Verstößen führen.

Drogen, gefälschte Waren und Haftbefehle

Der Zoll stellte Betäubungsmittel, unversteuerte Zigaretten, illegalen Wasserpfeifentabak, Potenzmittel und gefälschte Waren sicher. Die Polizei zeigte weitere Verstöße gegen das Aufenthalts-, Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch an. Zwei Tatverdächtige wurden wegen des Handels mit Marihuana angezeigt. Einer von ihnen wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Bei einer weiteren Person fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Diebesgut und stellten diese sicher. Auch diese Person wurde der Haftanstalt überstellt. Zudem stellte die Polizei zwei Personen fest, die mit Haftbefehl gesucht wurden. Eine von ihnen wurde ebenfalls der Haftanstalt überstellt. In der Küche eines Tabledance-Betriebs beschlagnahmten die Beamten rund 40 Gramm Kokain.

Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte zwei Anzeigen wegen illegaler Prostitution. In einem dieser Fälle wird zusätzlich wegen Menschenhandels ermittelt. Insgesamt trafen die Behörden 386 Personen an, von denen 293 polizeilich kontrolliert wurden.

Brandschutz- und Hygienemängel festgestellt

Die Feuerwehr stellte neun Verstöße gegen Brandschutzvorgaben fest. Dazu gehörte unter anderem die Lagerung von Gefahrgut wie Gasflaschen innerhalb einer Ladenfläche. Die Bezirksinspektion Mitte zeigte mehrere Verstöße gegen die Hygieneverordnung an. Wegen hygienischer Mängel wurden ein Gastronomiebetrieb, ein Einzelhandel und ein Tabledance-Betrieb sofort geschlossen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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