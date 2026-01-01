Münchner Bundespolizeiorchester spielt Neujahrskonzert in Rosenheim bei freiem Eintritt

Am Donnerstag, den 15. Januar, erwartet Rosenheim ein musikalisches Highlight: Das Bundespolizeiorchester München wird in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus am Ludwigsplatz um 18:30 Uhr sein traditionelles Neujahrskonzert geben. Der Eintritt ist frei.

Vielfältiges Programm unter Leitung von Philipp Armbruster

Unter der Leitung des Chefdirigenten Philipp Armbruster präsentiert das sinfonische Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm. Werke von Komponisten wie Johannes Brahms, Benjamin Britten und John Williams werden zu hören sein.

Konzert als Zeichen der Verbundenheit

Das Konzert wird von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim organisiert, die bahn- und grenzpolizeilich in der Region zuständig ist. Die Bundespolizei möchte mit diesem musikalischen Angebot ihre besondere Verbundenheit mit der Bevölkerung zum Ausdruck bringen.