Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
6 C
London
type here...
Subscribe
Münchner Bundespolizeiorchester spielt Neujahrskonzert in Rosenheim bei freiem Eintritt
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Münchner Bundespolizeiorchester spielt Neujahrskonzert in Rosenheim bei freiem Eintritt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 15. Januar, erwartet Rosenheim ein musikalisches Highlight: Das Bundespolizeiorchester München wird in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus am Ludwigsplatz um 18:30 Uhr sein traditionelles Neujahrskonzert geben. Der Eintritt ist frei.

Vielfältiges Programm unter Leitung von Philipp Armbruster

Unter der Leitung des Chefdirigenten Philipp Armbruster präsentiert das sinfonische Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm. Werke von Komponisten wie Johannes Brahms, Benjamin Britten und John Williams werden zu hören sein.

Konzert als Zeichen der Verbundenheit

Das Konzert wird von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim organisiert, die bahn- und grenzpolizeilich in der Region zuständig ist. Die Bundespolizei möchte mit diesem musikalischen Angebot ihre besondere Verbundenheit mit der Bevölkerung zum Ausdruck bringen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...

Neueste Artikel