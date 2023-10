„Müssen uns letztendlich an die eigene Nase fassen“ | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Freiburg

Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen den FC Augsburg mit 2:0 gewonnen. Augsburg hatte viel mehr Torchancen, aber die Treffer machten die Gastgeber, auch weil der FCA sich in der Defensive erneut phasenweise schwach präsentierte. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Elvis Rexhbecaj: „Wenn du in Freiburg mit dem ersten Angriff ein Gegentor bekommst, dann wird es schwer. Dennoch haben wir uns aufgerafft und alles versucht, fast im Gegenzug hatten wir die Chance, den Ausgleich zu machen. In der zweiten Halbzeit kriegen wir dann auch noch ein Standard-Gegentor, was gegen Freiburg nicht passieren darf, weil sie bei Standards extrem gefährlich sind. Da waren wir nicht wach und müssen uns letztendlich an die eigene Nase fassen.“

Ermedin Demirović: „Die Niederlage tut weh, vor allem so kurz nach dem Spiel. So früh einen Elfmeter zu kassieren, ist extrem bitter. Dadurch mussten wir erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Überhaupt waren beides dumme Gegentore, mit Themen, die wir vorher angesprochen haben. Trotzdem hatten wir Chancen, ins Spiel zurückzukommen. Auch ich hätte ein Tor machen müssen. Wir müssen die Partie jetzt aufarbeiten, cleverer werden und uns dann auch wieder mit Punkten belohnen.“

Phillip Tietz: „Wir waren in den Zweikämpfen griffig, kassieren allerdings zwei absolut vermeidbare Gegentore. Bereits nach zwei Minuten kriegen wir einen Elfmeter gegen uns und in der zweiten Halbzeit verteidigen wir eine Standardsituation nicht gut. Da bin ich auch mit dabei. Vorne hätten wir einige Bälle besser festmachen oder zweite Bälle aufsammeln können. Auch bei meiner Chance hätte ich kaltschnäuziger sein müssen. Daran gilt es zu arbeiten.“

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): „Die Niederlage ist sehr, sehr ärgerlich, denn beide Mannschaften waren heute auf Augenhöhe. Das Spiel war auf beiden Seiten sehr unsauber, es gab viele Situationen, in den wir uns gute Torchancen hätten erspielen können. Defensiv waren wir stabil, das ist ein Fokus, den wir gesetzt haben. Am Ende entscheiden aber zwei individualtaktische Fehler die Partie, wodurch wir erneut gnadenlos bestraft wurden. Die Moral war gut, doch wenn du hier etwas mitnehmen möchtest, musst du die Fehler abstellen und effizienter im Abschluss sein.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Wir sind glücklich, dass wir heute gewonnen haben, aber wir wollen natürlich besser Fußball spielen. Auch wir hatten in unserem Spiel zu viele Fehler, es fällt uns aktuell nicht leicht, fußballerische Lösungen zu finden. Wir müssen wegen Verletzungen immer wieder umbauen, weshalb viele Spieler nicht auf ihren besten Positionen spielen. Aber wir haben heute gut gefightet und gut verteidigt. Der Sieg war extrem wichtig und kann der Mannschaft Kraft geben, gerade vor dem Auswärtsspiel gegen die Bayern.“

Quelle: fcaugsburg.de/ scfreiburg.de