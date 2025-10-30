Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mützenich kritisiert Absage der China-Reise von Wadephul

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die kurzfristige Absage der China-Reise von Außenminister Johann Wadephul (CDU) kritisiert. “Ich bedauere, dass der Außenminister entschieden hat, nicht nach China zu reisen”, sagte Mützenich dem “Handelsblatt” (Freitagsausgabe) in Shanghai. “Wenn man mit der Absage eine Wirkung erzielen wollte, bezweifle ich, dass das gelungen ist.”

Rolf Mützenich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wenige Tage vor Mützenichs Besuch hatte Wadephul seine geplante Reise nach Peking und Guangzhou abgesagt, nachdem es Unstimmigkeiten mit der chinesischen Seite gegeben hatte. Nun wird Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) voraussichtlich als erstes Berliner Kabinettsmitglied nach der Bundestagswahl nach China reisen.

Mützenich warb für einen pragmatischen Umgang mit China, warnte aber zugleich: “Offene Worte sind wichtig, sie dürfen aber nicht die strategischen Beziehungen und unsere Interessen gefährden.” Mützenich ist China-Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion.

