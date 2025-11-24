Newsletter
Montag, November 24, 2025
7 C
London
Politik & Wirtschaft
Mützenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ex-SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht in den Ukraine-Verhandlungen Chancen, mahnt aber die Einbindung weiterer Staaten an.

Mützenich Warnt Vor Bremserrolle Bei Ukraine-Verhandlungen
Rolf Mützenich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Plan der US-Regierung und der Beitrag der Europäer können keinen gerechten Frieden schaffen”, sagte Mützenich dem “Spiegel”. “Der Überfall russischer Truppen und die Kriegsverbrechen, die in erster Linie Präsident Putin zu verantworten hat, lassen sich damit nicht sanktionieren. Gleichwohl können die Elemente ein Beitrag zu einer Einstellung der Kämpfe sein.”

Es seien aber weitere Schritte notwendig, so Mützenich. “Wir sollten jetzt versuchen, andere Regierungen, wie die Chinas, Indiens, Brasiliens und der Türkei zu einem weiteren Beitrag zu bewegen. Allein werden wir es nicht schaffen, und die europäischen Regierungen sind gut beraten, Partner zu finden, um das Momentum voranzubringen und am Ende nicht als Bremser dazustehen.”

Der SPD-Außenpolitiker sieht sich in seiner Haltung bestätigt. “Dass jetzt Vorstellungen wie Demilitarisierung umkämpfter Gebiete, Einfrieren und Überwachung die Runde machen, war vor einiger Zeit für viele noch undenkbar”, sagte Mützenich. “Hätten wir früher diese Fragen neben der notwendigen Unterstützung für die Ukraine eingebracht, hätten wir heute vielleicht einen größeren Einfluss und Spielraum.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

