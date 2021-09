Mützenich will als SPD-Fraktionschef wieder antreten

Der amtierende SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will wieder für das Amt kandidieren. Das habe der Außenpolitiker am Montag in einer Vorstandssitzung angekündigt, berichtet die „Rheinische Post“. Kanzlerkandidat Olaf Scholz bat Mützenich demnach zuvor, im Amt zu bleiben: „Ich bin mir mit allen hier einig, mit den Parteivorsitzenden und dem Generalsekretär, dass wir uns wünschen, dass du als Fraktionsvorsitzender weitermachst“, soll Scholz in der Sitzung gesagt haben.

Rolf Mützenich, über dts Nachrichtenagentur

Die SPD-Fraktion kommt am Mittwoch zusammen, um Führungspositionen zu vergeben. Zuletzt wurde Mützenich in der SPD auch als möglicher neuer Bundestagspräsident ins Spiel gebracht, da die Sozialdemokraten stärkste Kraft im Parlament sind. Mützenich ist seit fast 20 Jahren Abgeordneter und hatte am Sonntag sein Direktmandat im Wahlkreis Köln III verteidigt.

Er kam laut vorläufigem Ergebnis auf 29,9 Prozent der Erststimmen. Der gebürtige Kölner führt seit 2019 die SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Er stand als Spitzenkandidat zudem auf Platz eins der Landesliste der NRW-SPD.