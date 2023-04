Muss das Hallenbad in Bobingen für immer schließen? – ÖDP richtet „Brandbrief“ an Bürgermeister

Wegen der drohenden dauerhaften Schließung des Hallenbades Bobingen hat sich die Kreisvorsitzende der ÖDP, Gabi Olbrich-Krakowitzer, nun mit einem „Brandbrief“ an Bobingens Bürgermeister Klaus Förster gewandt.

Im Schreiben an den Bürgermeister bringt Olbrich-Krakowitzer zwar ihr Verständnis für die Stadt Bobingen zum Ausdruck, weist aber auch darauf hin, dass die Schließung bei weitem nicht nur Bobinger BürgerInnen betrifft. Für die ÖDP-Politikern ist es Katastrophe für den südlichen Landkreis, weil damit nach Königsbrunn die letzte Möglichkeit wegbreche, wo Kinder das Schwimmen lernen und Wassersportler trainieren könnten. Das an der Leonhard-Wagner-Schule in Schwabmünchen entstehende Lehrschwimmbad könne den Verlust niemals ersetzen, das es schwierig genug sein werde, allein den Klassen an diesem Schulstandort den Schwimmunterricht zu ermöglichen.

In einem dringenden Appell an Bobingens Bürgermeister Förster bittet die Kreispolitikerin nun einen interkommunalen Zusammenschluss in Form z.B. eines Zweckverbandes zu prüfen mit dem eine Sanierung und ein Weiterbetrieb ermöglicht werden könnte. Olbrich-Krakowitzer weist in Ihrem Schreiben darauf hin, dass auch die Bürgermeister von Königsbrunn, Wehringen, Oberottmarshausen, Großaitingen etc. ein Anliegen haben müssten, dass ihre BürgerInnen eine Möglichkeit zum Schwimmen auch im Winter haben. Auch wenn viele Gemeinden eine anspannte finanzielle Situation hätten, gäbe es durchaus auch schuldenfreie Gemeinde.

„Ich hoffe, dass Bobingen, sollte eine Schließung beschlossen werden, die Möglichkeit zu einer Sanierung und einem Weiterbetrieb in interkommunaler Zusammenarbeit offen lässt“, so Olbrich-Krakowitzer. „Wo sollen unsere Kinder noch schwimmen lernen könne wenn dieses Bad schließt? Ist es nicht jede Anstrengung wert mit den Gemeinden im südlichen Landkreis eine tragfähige Lösung zum Weiterbetrieb zu finden“, appelliert die ÖDP-Politikerin am Ende des Schreibens. Nach ihrer Ansicht sollte der Erhalt im Verbund doch finanzierbar sein.

Gleichzeitig mit dem Schreiben an Bürgermeister Förster hat Olbrich-Krakowitzer auch noch den Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Großaitingen gebeten sich für den Erhalt des Bades einzusetzen.