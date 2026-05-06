Mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Selb festgenommen: Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

In Selb, im Landkreis Wunsiedel, ist es der Polizei und der Staatsanwaltschaft gelungen, eine mutmaßliche Diebesbande festzunehmen, die hinter mehreren Einbrüchen in der Region stecken soll. Fünf Verdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Festnahme in den frühen Morgenstunden

Am frühen Montagmorgen, dem 4. Mai 2026, fiel einem aufmerksamen Anwohner in Selb ein Lichtkegel in einem leerstehenden Nachbarhaus auf, woraufhin er sofort die Polizei informierte. Die Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz konnten daraufhin drei Männer im Alter von 24 bis 40 Jahren auf frischer Tat in dem Einfamilienhaus festnehmen. Die tschechischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, Schmuck und andere Wertgegenstände entwenden zu wollen. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismittel sicher.

Weitere Verdächtige schnell gefasst

Nur wenige Stunden später wurde zur Mittagszeit bei Stopfersfurth Diebesgut entdeckt, zu dem hochwertige Werkzeuge gehörten. In unmittelbarer Nähe konnten die Einsatzkräfte zwei weitere Verdächtige im Alter von 24 und 40 Jahren festnehmen. Auch sie sind tschechische Staatsangehörige und werden als Mitglieder derselben Tätergruppierung wie die am Morgen Festgenommenen vermutet.

Ermittlungen laufen weiter

Die Kriminalpolizei Hof hat in diesen zusammenhängenden Fällen die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurden alle fünf Tatverdächtigen am 5. Mai 2026 dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen sie erließ. Die Beschuldigten sind nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Bayern untergebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Festgenommenen für eine Vielzahl weiterer Einbrüche im Raum Selb seit Jahresbeginn verantwortlich sein. Den Tatverdächtigen wird nach jetzigem Ermittlungsstand mindestens 14 Taten zur Last gelegt, darunter weitere Einbrüche in derselben Nacht. Der bisher bekannte Schaden durch Entwendungen liegt im fünfstelligen Bereich, während der verursachte Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich liegt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur möglichen Beteiligung der Verdächtigen an weiteren Straftaten, dauern weiterhin an.