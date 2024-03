Mutmaßlicher Betrüger nach zweijähriger Flucht in Ottobeuren festgenommen

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führt seit 2022 mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen 34-jährigen Mann. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in sieben Fällen vorgeworfen. Bislang verursachte er durch seine Taten einen Vermögensschaden von mehreren hunderttausend Euro. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.

Da der 34-Jährige die letzten zwei Jahre untergetaucht war und sich verborgen hielt, erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einen Haftbefehl.

Die Kriminalbeamten konnten nach einem Hinweis den Aufenthaltsort des 34-jährigen Mannes ermitteln. Am 11.03.2024 nahmen die Ermittler den Flüchtigen widerstandslos in einem Einfamilienhaus in Ottobeuren fest. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel zu den Betrugstaten sowie mehrere Ampullen eines Dopingmittels und eine Schreckschusswaffe.

Bei der Festnahme unterstützten Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Kempten und Neu-Ulm sowie der Polizeiinspektion Memmingen die Ermittler der Kriminalpolizei Memmingen.

Der 34-jährige Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss sich nun neben gewerbsmäßigen Betrugs auch wegen eines Verstoßes nach dem Anti-Doping-Gesetz verantworten.

