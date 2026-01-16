Newsletter
type here...
Mutmaßlicher Ladendieb in Nürnberger Kaufhaus festgenommen – Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mutmaßlicher Ladendieb in Nürnberger Kaufhaus festgenommen – Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (41) Ladendetektive eines Kaufhauses in der Nürnberger Innenstadt konnten am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) einen mutmaßlichen Ladendieb stellen, der Ware im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte.

Mutmaßlicher Dieb versucht zu flüchten

Gegen 14:00 Uhr beobachteten die Ladendetektive in einem Kaufhaus auf der Königstraße, wie ein 34-jähriger Mann (slowakisch) mehrere Parfüms in eine präparierte Tragetasche steckte. Als er angesprochen wurde, versuchte der Mann, zu flüchten.

Detektive überwältigen Tatverdächtigen

Ein 51-jähriger italienischer und ein 35-jähriger irakischer Ladendetektiv schafften es, den Mann trotz erheblicher Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festzuhalten. Die Beamten nahmen den 34-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Wertvolle Beute und Waffen gefunden

Bei der Durchsuchung des Mannes sicherten die Polizeibeamten die entwendete Ware sowie ein mitgeführtes Einhandmesser. Aufgrund des Verdachts des räuberischen Diebstahls leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, woraufhin der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg am Freitag (16.01.2026) Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden von der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel