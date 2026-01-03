Newsletter
Mutmaßlicher Raub und Bedrohung im Würzburger Hauptbahnhof: Syrischer Tatverdächtiger verhaftet
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 2. Januar 2026 alarmierten mehrere Reisende die Bundespolizeiinspektion Würzburg über eine drohende Gefahr im Würzburger Hauptbahnhof, die gegen 18:15 Uhr bemerkt wurde. Zeugen berichteten einer Streife im Bahnhofsgebäude von einem Mann mit einer Waffe.

Festnahme im Bahnhof

Die Beamten reagierten umgehend, spürten die verdächtige Person auf und nahmen ihn in einem gastronomischen Betrieb im Bahnhof fest. Der 41-jährige syrische Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt ist, leistete keinen Widerstand bei der Festnahme. Bei ihm fand die Polizei eine täuschend echt aussehende Anscheinswaffe in Revolverform.

Überwachungskameras bestätigen Tatverdacht

Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras zeigten, dass der Verdächtige in zwei gastronomischen Betrieben des Bahnhofs unter Drohung mit der Anscheinswaffe Geld und Lebensmittel gefordert und mehrere Reisende bedroht hatte. Die Bundespolizei Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Untersuchungshaft angeordnet

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Vorführung des Verdächtigen beim Amtsgericht Würzburg angeordnet. Dort entschied der Richter, Untersuchungshaft gegen den Mann zu verhängen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sich am 2. Januar 2026 zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr in der Nähe des Würzburger Hauptbahnhofs aufgehalten haben und Informationen zum Vorfall geben können oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel