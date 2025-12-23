Mutmaßlicher Serienaufbrecher in Regensburg festgenommen – Polizei entdeckt umfangreiches Diebesgut

REGENSBURG. Die Polizei in Regensburg hat einen bedeutenden Ermittlungserfolg erzielt und einen mutmaßlichen PKW-Aufbrecher vorübergehend festgenommen. Der Tatverdächtige wird verdächtigt, für mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Region verantwortlich zu sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen.

Kontrolle in den frühen Morgenstunden

Am frühen Samstagmorgen, dem 20. Dezember, trafen die Ermittler der Regensburger Polizei gegen 03:38 Uhr in der Klostermeyergasse auf einen Verdächtigen. Das auffällige Verhalten führte dazu, dass die Beamten ihn kontrollierten. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 42-jährigen Deutschen möglicherweise um den gesuchten PKW-Serieaufbrecher handelt. Er wurde vorläufig festgenommen und steht unter Verdacht, zahlreiche PKW-Aufbrüche in den vergangenen Monaten in Regensburg begangen zu haben.

Durchsuchungen und Beweissicherung

In enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden beim zuständigen Amtsgericht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-jährigen Verdächtigen erwirkt. Bei den am selben Tag durchgeführten Durchsuchungen fanden die Ermittler nicht nur zahlreiche Beweismittel, sondern auch gestohlenes Gut aus mehreren PKW-Aufbrüchen.

Untersuchungshaft angeordnet

Der Tatverdächtige wurde am folgenden Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts bezüglich mehrerer Diebstähle die Untersuchungshaft anordnete. Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen befassen sich mit mehreren Tatkomplexen, die sich in den vergangenen Monaten zugetragen haben, insbesondere im Regensburger Westen und in Graß. Ob es Verbindungen zu weiteren Einbrüchen gibt, insbesondere im Westen von Regensburg und in Kumpfmühl, wird derzeit geprüft.