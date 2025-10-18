Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
11.6 C
London
type here...
Subscribe
Foto: News5
NewsletterPolizeimeldungen Bayern
1 Min.Lesezeit

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

München – Am späten Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es auf dem Mittleren Ring (B2R) zwischen der Leopoldstraße und der Ungererstraße, auf Höhe der Auffahrt München-Schwabing, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein dunkler Audi gegen 23:40 Uhr in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er mit einem weißen Kleinwagen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Die Fahrerin des weißen Kleinwagens wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde bodengebunden in ein Krankenhaus gebracht. Über den Zustand der Fahrer des Audi und des Opel liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Vor Ort kam der Verdacht auf, dass es sich möglicherweise um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Ob der Audi-Fahrer in ein Rennen mit einem weiteren Fahrzeug verwickelt war, ist bislang unklar. Zeugenaussagen zufolge soll ein weiteres beteiligtes Fahrzeug nach dem Unfall geflüchtet sein. Die Polizei konnte diese Hinweise bislang weder bestätigen noch dementieren.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu klären. Die Beamten befragten mehrere Zeugen am Unfallort.

Während der aufwendigen Rettungs- und Ermittlungsarbeiten blieb die B2R im Bereich der Auffahrt München-Schwabing über mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem möglicherweise flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 089/6216-0 bei der Verkehrspolizei München zu melden.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Augsburg Stadt

Großrazzia in Augsburg und Oberfranken – Zwei Männer in Untersuchungshaft

0
In einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Schwaben Nord...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel