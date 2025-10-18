Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

München – Am späten Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es auf dem Mittleren Ring (B2R) zwischen der Leopoldstraße und der Ungererstraße, auf Höhe der Auffahrt München-Schwabing, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein dunkler Audi gegen 23:40 Uhr in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er mit einem weißen Kleinwagen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Die Fahrerin des weißen Kleinwagens wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde bodengebunden in ein Krankenhaus gebracht. Über den Zustand der Fahrer des Audi und des Opel liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Vor Ort kam der Verdacht auf, dass es sich möglicherweise um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Ob der Audi-Fahrer in ein Rennen mit einem weiteren Fahrzeug verwickelt war, ist bislang unklar. Zeugenaussagen zufolge soll ein weiteres beteiligtes Fahrzeug nach dem Unfall geflüchtet sein. Die Polizei konnte diese Hinweise bislang weder bestätigen noch dementieren.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu klären. Die Beamten befragten mehrere Zeugen am Unfallort.

Während der aufwendigen Rettungs- und Ermittlungsarbeiten blieb die B2R im Bereich der Auffahrt München-Schwabing über mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem möglicherweise flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 089/6216-0 bei der Verkehrspolizei München zu melden.