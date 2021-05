Polizei entdeckt in einem Haus in Bispingen (Niedersachsen) die Leiche einer Frau und ihres 4-jährigen Sohnes. Beide hätten laut den Beamten Spuren von Gewalt aufgezeigt. Der Lebensgefährte der Getöteten wurde als Verdächtiger festgenommen. Er befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. Zudem wird noch die 11-jährige Tochter des Opfers vermisst.