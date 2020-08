Nach Baier nun auch Luthe | FC Augsburg löst Vertrag mit weiterer Identifikationsfigur auf

Nach Daniel Baier verlässt mit Andreas Luthe eine weitere Identifkationsfigur den FC Augsburg. Auch der Vertrag des Torhüters wurde aufgelöst. Auch Fabian Giefer wird nicht weiter in Augsburg unter Vertrag stehen.

Die Vertragsauflösung von Daniel Baier hat im Umfeld des FC Augsburgs für heftige Reaktionen gesorgt. Trotz des erst vor kurzem verlängerten Kontrakts hatte man keine Perspektive für den FCA-Rekordspieler mehr gesehen, seine sportliche Zukunft ist offen. Die von Andreas Luthe hingegen ist seit heute klar. Der Vertrag wurde, wie der Verein mitteilte auf Wunsch des Torhüters, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Keeper sich nun Union Berlin an.

Ganz freiwillig dürfte der Abschied aber wohl nicht gekommen sein. Von Luthes neuem Arbeitgeber war mit Rafael Gikiewicz ein weiterer Konkurrent an den Lech geweschselt. „Die Verantwortlichen haben mir in offenen und ehrlichen Gesprächen die zukünftige Ausrichtung des FCA dargelegt, die ich nachvollziehen kann“, sagt Andreas Luthe. Worte aus denen klar wird, dass er nicht wieder die Rolle als Starttorhüter einnehmen würde. Nach 29 Spielen ist für ihn in Schwaben nun Schluss. Ob auch Luthes Rolle in der neuinitierten Spielergewerkschaft einer der Gründe für den Abschied war? Augsburgs Präsident Klaus Hofmann hatte zuletzt von manchen Spielern fehlende Solidarität angeklagt, gut möglich dass auch Luthes Gewerkschafterfunktion damit gemeint war. Sein Wechsel dürfte nun aber in jedem Fall für weiteren Unmut sorgen.

„Aufgrund der Verdienste von Andi Luthe sind wir seinem Wunsch der Vertragsauflösung nachgekommen“, erklärt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. Eine andere Wahl wäre Luthe wohl auch kaum gegeben gewesen. Beim FC Augsburg plant man mit Neuverpflichtung Gikiewicz und dem Tomas Koubek. Für den Millionentransfer des letzten Sommers hätte sich nach zahlreichen Patzern und schwachen Leistungen wohl auch kein passender Abnehmer finden lassen. Reuter hätte Abstriche hinnehmen und einen großen Transferfehler eingestehen müssen.

Fabian Giefer wechselt nach Würzburg

Auch Fabian Giefer war ein solcher Fehlgriff, auch er wird den FC Augsburg nun wieder verlassen. Der Torhüter Fabian Giefer und Zweitliga-Aufsteiger Kickers Würzburg haben sich der FCA auf einen sofortigen Wechsel des 30-Jährigen verständigt. Über die Wechselmodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich sehr auf die Kickers, vor allem auf die Aufgaben, die dort zusammen mit der jungen Mannschaft neben und auf dem Platz auf mich warten“, sagt Fabian Giefer zum Wechsel.

„Fabian Giefer und wir haben uns die sportliche Zusammenarbeit sicher anders vorgestellt. Doch im Sport läuft leider nicht alles nach Wunsch und es gehören auch Veränderungen und Vereinswechsel dazu.“, so Reuter. 2017 war Giefer nach einer Leihe nach Bristol vom FC Schalke zum FCA gekommen. Nur viermal kam er hier zum Einsatz, konnte sich aber nach schwachen Leistungen nicht durchsetzen.