Nach BR-Informationen: Bayerns Schulen machen „faktisch dicht“

Wie der BR aus Regierungskreisen erfahren haben will, ist die Schließung von Schulen, Kindergärten und Krippen bis zum 19. April offenbar beschlossen. Die Entscheidung dazu fiel demnach heue Morgen in der Staatskanzlei.

Durch die Maßnahme soll die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus gebremst werden. Genaue Einzelheiten sollen in einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um 9 Uhr mitgeteilt werden.

Bundesweit wurden bislang insgesamt 2.369 Coronavirus-Infektionen bestätigt. Am Donnerstag war die Zahl der Todesopfer in Deutschland durch das neuartige Coronavirus auf fünf gestiegen. In Würzburg sei ein über-80-jähriger Patient mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit der Viruserkrankung erlegten, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Zuvor gab es bereits drei Todesfälle durch das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen und einen in Baden-Württemberg.