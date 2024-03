Nach dem Aus von Augsburger Panther-Trainer Christopf Kreutzer – Übernimmt jetzt wieder ein alter Bekannter?

Nach dem Saisonaus war es um die Augsburger Panther ruhiger geworden, am Mittwoch dann die Meldung, dass man sich von Trainer Christof Kreutzer trennen wird. Jetzt geht es darum, einen Nachfolger zu finden. Alte Bekannte könnten dabei eine größere Rolle spielen.

Mit einer kurzen Mitteilung vermeldeten die Augsburger Panther am Mittwoch das Aus ihres Cheftrainers Christof Kreutzer und seiner Assistenten Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic. Richtig überraschend kam das Ganze letztlich nicht. Der Rheinländer stand heftig im Feuer.

Mission gescheitert

Vor ziemlich genau einem Jahr war er gekommen, als man wie in diesem Jahr auch nicht wusste, ob man in der DEL oder als sportlicher Absteiger feststehend doch in der DEL2 antreten wird. Seine Aufgabe war es eine Mannschaft zu bilden, die entweder den direkten Wiederaufstieg oder eben den Klassenerhalt schaffen kann. Daraus wurde nichts! Es wurde wieder eine Saison zum Vergessen. Nach nur 14 Siegen aus 52 Spielen beendete man die Spielzeit als Letzter und wurde damit wieder zum sportlichen Absteiger. Auch das Auftreten der Mannschaft war am Ende nicht mehr passabel. Nun geht es für die Panther wieder zurück auf Los, zurück auf den Stand von vor einem Jahr. Kreutzer wird für das, was jetzt kommt, nicht mehr verantwortlich sein. Für ihn könnte der Weg zurück zu seinem Herzensverein Düsseldorfer EG führen, wo Thomas Dolak wohl vor der Ablösung steht.

Übernimmt jetzt wieder ein alter Bekannter?

Larry Mitchell könnte wieder im Schleifgraben übernehmen. Von Dezember 2007 bis Dezember 2014 war der inzwischen 56-Jährige bereits für den AEV tätig, mit ihm feierte man mit der Vizemeisterschaft 2010 den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nach Stationen in Straubing, Ingolstadt (primär Sportdirektor) und in Kloten (Sportdirektor und ebenfalls Interimstrainer) könnte der Weg jetzt zurückführen. Vor einer Woche trennten die Schweizer sich von Mitchell, der noch immer in Bayern sein Zuhause hat.

An seiner Seite könnte mit dem ehemaligen Panther-Profi Manuel Kofler ebenfalls ein bekanntes Gesicht stehen. Der bald 44-jährige Oberbayer machte nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer der Starbulls Rosenheim (Oberliga) und zuletzt als Co-Trainer der Nürnberg Icetigers (DEL) auf sich aufmerksam. Auch er wäre aktuell frei. Ob es wirklich zu dieser Konstellation kommt und wie die Aufgabenteilung wäre?

Aus dem Umfeld hörte man zuletzt auch immer wieder den Namen Heiko Vogler. Der frühere AEV-DNL-Coach ist im Moment allerdings beim Traditionsverein EV Landshut unter Vertrag. In dieser Saison führte Vogler die Niederbayern als Hauptrundenvierter in die Playoffs, die allerdings bereits im Viertelfinale gegen Kaufbeuren endeten. In der Dreihelme-Stadt ist man mit dem 40-Jährigen aber durchaus zufrieden, auch er scheint sich wohlzufühlen. Ein Wechsel von Vogler ist daher wohl eher unwahrscheinlich, ebenso die Verpflichtung des erfahrenen ehemaligen NHL-Coachs Tom Rowe (zuletzt in Nürnberg).

Wer am Ende Trainer der Augsburger Panther sein wird, entscheiden die Gesellschafter um Lothar Sigl voraussichtlich in den nächsten Tagen. Die Kaderplanungen müssen beginnen, egal in welcher Liga man ab dem Herbst antreten wird.