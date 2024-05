Nach dem Heimspektakel | Ratiopharm Ulm möchte in der Viertelfinalserie in Würzburg in Führung gehen

Nach dem Heimspektakel zum Ausgleich der PlayOff-Viertelfinalserie reist Ratiopharm Ulm für die Spiele drei und vier nach Würzburg. Nächster Tip-Off ist am Mittwochabend um 20.30 Uhr.

Zwei ereignisreiche Spiele voller einzigartiger PlayOff-Momente in der ratiopharm arena liegen zurück. Die geilste Zeit des Jahres hält bislang alles, was sie im Voraus versprochen hat: Fanlager, die mit grandioser Stimmung eine unnachahmliche Atmosphäre schaffen, atemberaubendes Spektakel und spannende Duelle auf dem Parkett. Beim Stand von 1:1 wechselt die Serie nun nach Würzburg, wo bereits am Mittwoch (22.05.) ab 20.30 Uhr das nächste Duell zwischen Ratiopharm Ulm und den Würzburg Baskets ansteht.

Auf geht´s Ulmer: Alle zusammen zum Public Viewing

Wir zeigen beide Auswärtsspiele auf dem MainCourt des OrangeCampus und wollen den orangenen Support nach Würzburg schicken. Einlass zu Spiel 3 (MI 22.05. – 20.30 Uhr) und Spiel 4 (FR 24.05. – 18.30 Uhr) am OrangeCampus ist jeweils eine Stunde vor Tip-Off, der Eintritt ist frei.

Head Coach Anton Gavel: „Als wir in der Defensive intensiver agiert haben, konnten wir viele einfache Abschlussmöglichkeiten verhindern und haben dann auch offensiv den Ball besser bewegt. Dennoch ist es nur ein Sieg, zwar ein sehr wichtiger, aber es steht nur eins zu eins. Die Serie wechselt nach Würzburg, wo es für uns immer schwer war zu spielen. Wir müssen bereit sein, da uns dort der nächste Fight erwartet. Alle was zählt ist ein Sieg, deshalb gilt es die richtige Mentalität und den notwendigen Fokus aufs Parkett bringen.“

Zwei unterschiedliche Duelle – das sind die Durchschnittswerte

Beide Heimpartien sind gespielt, Zeit um einen Blick auf die zusammengeführten Statistiken aus Hin- (65:78) und Rückspiel (100:64) zu werfen. Das sind die Durchschnittswerte der ersten beiden Aufeinandertreffen in der ratiopharm arena: